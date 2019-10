Le Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, conduisant une délégation de haut rang du gouvernement cambodgien, effectue les 4 et 5 octobre une visite officielle au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

La visite officielle du Premier ministre Hun Sen a lieu dans le cadre des relations florissantes des pays. Elle contribuera à réaffirmer la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, avec la priorité accordée au bon voisinage, à l’amitié traditionnelle et à la coopération intégrale avec le Cambodge. Ce voyage devrait également permettre de renforcer les liens dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des frontières. – VNA