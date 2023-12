Le Premier ministre cambodgien , Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet (gauche), et le ministre et président du Bureau gouvernemental, Tran Van Son, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, accompagné d'une délégation de haut niveau du gouvernement cambodgien, est arrivé lundi matin 11 décembre à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam les 11 et 12 décembre, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.



La délégation cambodgienne a été reçue à l’aéroport international de Noi Bai par le ministre et président du Bureau gouvernemental Tran Van Son, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet et l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang.



Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet dans un pays membre de l'ASEAN et d’une visite de haut niveau dans l'échange de visites entre le Cambodge et le Vietnam, selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.



Cette visite continuera à renforcer et à élargir les relations d'amitié traditionnelles, a estimé le vice-Premier ministre cambodgien lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), ajoutant que dans les temps à venir, les deux pays devraient continuer à œuvrer pour apporter développement et prospérité à leurs peuples. -VNA