Hung Yên (VNA) - La province de Hung Yên encourage et crée toujours des conditions favorables pour que les investisseurs biélorusses explorent les opportunités et investissent dans la province conformément aux lois vietnamiennes et aux pratiques internationales.

Le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko visite la compagnie par actions Maz Asia, dans le district de Kim Dông, province de Hung Yên. Photo: VNA

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Huu Nghia, a fait ces déclaration jeudi 7 décembre, lors d’une réunion de travail avec le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko en visite de travail dans cette province du Nord dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.Le responsable a informé le chef du gouvernement biélorusse que Hung Yên compte 540 projets d’investissements directs étrangers évalués à 6,8 milliards de dollars, dont deux joint-ventures avec des partenaires biélorusses.Un projet concerne la fabrication et l’assemblage de camions et d’automobiles spéciales avec un capital d’investissement enregistré de 32,1 millions de dollars et un autre concerne la production et la transformation agricoles, les aliments, les boissons et les produits laitiers capitalisés à 18 millions de dollars.Pour sa part, le Premier ministre Roman Golovchenko a déclaré que la Biélorussie avait une grande expérience dans le traitement des déchets et le recyclage des plastiques et des vieux pneus et qu’elle souhaitait coopérer avec Hung Yên dans ce domaine.Il a exprimé l’espoir que dans les temps à venir, Hung Yên facilitera l’expansion de l’usine de fabrication et d’assemblage automobile Maz Asia et la mise en œuvre rapide d’un projet de production et de transformation agricole.Avant cette rencontre, le chef du gouvernement biélorusse a visité la compagnie par actions Maz Asia et a planté des arbres dans les locaux de la compagnie par actions d'import-export et de transformation alimentaire Âu Viêt, dans la commune de Chinh Nghia, district de Kim Dông. – VNA