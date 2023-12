Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Photo: VNA Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko effectuera une visite officielle au Vietnam du 6 au 9 décembre à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, selon le ministère des Affaires étrangères.Le Vietnam et la Biélorussie ont établi des relations diplomatiques en janvier 1992. La Biélorussie a ouvert son ambassade au Vietnam en 1998 et l’ambassade du Vietnam a été créée en Biélorussie cinq ans plus tard. -VNA