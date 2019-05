Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d'une rencontre avec des travailleurs.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - - Ce dimanche 5 mai, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc aura un dialogue à Hô Chi Minh-Ville avec des techniciens de haut niveau.



L’occasion pour ces derniers de faire part de leurs attentes et pour le chef du gouvernement de s’adresser à l’ensemble des travailleurs à l’occasion du mois des ouvriers, mai 2019.



Le dialogue portera notamment sur les politiques mises en place par les entreprises et les collectivités locales vis-à-vis des ouvriers hautement qualifiés, et sur le perfectionnement professionnel des employés. -VOV/VNA