Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 5e Sommet d'affaires Vietnam - États-Unis. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 8 mars au 5e Sommet d’affaires Vietnam – Etats-Unis, placé sous le thème « Defining the Future of Bilateral Economic Relations » (Définir l'avenir des relations économiques bilatérales).

Cet événement était organisé par la Chambre vietnamienne de commerce et d'industrie (VCCI), en collaboration avec la Chambre de commerce américaine au Vietnam-Hanoï (AmCham) et la Chambre de commerce des Etats-Unis à Washington (US Chamber).

L'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, y a participé par visioconférence.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que plus de 26 ans après la normalisation des relations en 1995, la coopération entre le Vietnam et les États-Unis avait connu de nombreux progrès substantiels et complets. Il a indiqué que la coopération dans l’économie, le commerce et l'investissement demeurait l'un des piliers et des moteurs des relations entre les deux pays.

Le volume du commerce entre le Vietnam et les États-Unis a été multiplié par environ 248, passant de 450 millions de dollars en 1995 à plus de 111 milliards de dollars en 2021, a-t-il rappelé, ajoutant que les États-Unis étaient le plus grand marché d'exportation du Vietnam, tandis que celui-ci était le 9e partenaire commercial des États-Unis.

Les États-Unis sont toujours l'un des plus grands investisseurs au Vietnam, avec près de 1.150 projets opérationnels et un capital total enregistré de plus de 10,3 milliards de dollars, se classant 11e sur les 141 économies investissant au Vietnam, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que dans les temps à venir, les échanges commerciaux seraient encore plus favorisés après la signature en 2021 d’accords sur l'ouverture de vols aériens directs.

Il a ensuite affirmé que les réalisations du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 étaient dues partiellement au soutien de la communauté internationale, dont des Etats-Unis.

Rappelant l’engagement pris par le Vietnam lors de la COP26 sur « zéro émission nette » en 2050, le dirigeant vietnamien a appelé les Etats-Unis et les amis internationaux à assister le Vietnam dans ce travail, notamment l’amélioration de ses institutions sur la lutte contre le changement climatique, l’accès à la finance verte, aux technologies vertes…

Le Premier ministre a demandé aux entreprises des deux pays de continuer à promouvoir l'investissement, contribuant ainsi à rendre les relations bilatérales de plus en plus substantielles et efficaces.

Photo: VNA



Lors du Sommet, les hommes d’affaires, les représentants des ministères et organes des deux pays ont avancé des mesures susceptibles de renforcer les relations économiques bilatérales, ainsi que de nouvelles orientations pour la reprise post-COVID-19, la promotion de l’innovation et de la transformation numérique…

Les entreprises américaines se sont réjouies des voir les efforts du Vietnam pour tenir son engagement pris lors de la COP26, développer l’économie verte, circulaire, numérique, ainsi que les infrastructures, l’éducation et la formation… qui sont autant de secteurs où elles souhaitent investir au Vietnam. -VNA