Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan (Photo: VNA)



Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et son épouse ont entamé une visite officielle au Vietnam du 4 au 7 juillet à l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Le chef du gouvernement arménien est accompagné du ministre des Hautes Technologies, Hakob Arshakyan, du ministre du Développement économique et des Investissements, Tigran Khachatryan, du vice-ministre des Affaires étrangères, Avet Adonts, de l'ambassadrice arménienne au Vietnam, Raisa Vardanyan, du conseiller en chef du Premier ministre pour la politique étrangère, Arsen Gasparyan et du secrétaire de presse du Premier ministre Vladimir Karapetyan.



La visite a pour but de renforcer l'amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays et de discuter de la collaboration dans les domaines du potentiel des deux côtés tels que le commerce, l'investissement, l'éducation, la formation, la culture, le tourisme, ainsi que certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun. .



Le Vietnam et l'Arménie entretiennent de bonnes relations politiques depuis l'établissement des relations diplomatiques le 14 juillet 1992. L'Arménie a ouvert son ambassade au Vietnam en août 2013.



Les deux pays ont mis en place un comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, qui s'est réuni pour la première fois en mars 2017.



La coopération économique et commerciale entre les deux pays reste modeste, atteignant 3,6 millions d’USD en 2018. Le Vietnam a signé un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne (UEE), à laquelle l'Arménie est membre, en mai 2015. L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2016.



Le Vietnam et l'Arménie ont signé des accords de coopération en matière d'économie-commerce, de culture et de science-technologie, ainsi que d'encouragement et de protection des investissements. Les deux pays renoncent également aux visas pour leurs détenteurs respectifs de passeports diplomatiques et officiels. -VNA