Le potager hydroponique de Peter Hông, un homme d'affaires Viêt kiêu en Australie. Photo: doanhnhansaigon.vn



Séoul (VNA) – Le premier Forum économique global pour les Vietnamiens d’outre-mer (OVECOF) aura lieu du 6 au 9 juin prochain au centre international des affaires Songdo ConvensiA Convention Center à Incheon, République de Corée.

Environ 300 entrepreneurs vietnamiens, des centaines d’entrepreneurs Viêt kiêu et sud-coréens et des milliers de visiteurs sont attendus.

Le premier forum sera co-organisé par la Business Association of Overseas Vietnamese (BAOOV – Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger) et l’Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée (VIBAK), sous le patronage du ministère vietnamien des Affaires étrangères et de l’ambassade du Vietnam en République de Corée. Ce forum vise à renforcer les échanges et à établir un réseau de liens entre les hommes d’affaires vietnamiens au pays, à l’étranger et les entreprises sud-coréennes.

Dans le cadre de ce forum, se déroulera une exposition avec plus de 100 stands d’entreprises spécialisées dans de nombreux domaines, notamment l’agriculture, le tourisme, les services, la technologie, l’import-export, les finances…

Selon le président de la VIBAK, Trân Hai Linh, sont prévus d’autres activités comme la présentation de projets, les contacts entre entreprises vietnamiennes et investisseurs sud-coréens, les rencontres avec des experts et des responsables d’entreprises sud-coréennes…

Les participants vont partager d’expériences et d’informations ainsi que des mesures et des nouveaux modèles d’affaires, ce pour améliorer la capacité des entreprises et mieux exploiter les potentiels de l'économie numérique et de la révolution industrielle 4.0. -VNA