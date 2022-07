Londres (VNA) - Le premier forum des hauts officiels (SOM) ASEAN - Royaume-Uni s’est tenu mercredi, 7 juillet, à Londres.

Lors de ce forum, les deux parties ont notamment convenu d’élaborer ensemble un plan d'action pour la période 2022-2027, de façon à promouvoir une coopération plus efficace et substantielle.

L'ASEAN apprécie hautement le rôle important du Royaume-Uni en tant que partenaire de premier plan des pays de l'ASEAN dans divers domaines.

Au cours de trois premiers trimestres de 2021, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux entre le Royaume-Uni et l'ASEAN a atteint 44,2 milliards de dollars. Le Royaume-Uni accorde annuellement environ 375 millions de dollars sous forme de coopération publique au développement (APD) à la région et attribue environ 200 bourses Chevening du gouvernement britannique à des étudiants des pays de l'ASEAN.

L'ASEAN apprécie hautement le soutien du Royaume-Uni pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ces derniers temps, notamment le don d’un million de livres (équivalent à 1,2 million de dollars) au Fonds de l'ASEAN pour répondre au COVID-19 et plus de 5,3 millions de livres pour renforcer les capacités de santés et atténuer l'impact de la pandémie.

L'ASEAN et le Royaume-Uni se sont engagés à œuvrer au développement durable, à promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à développer des projets de coopération dans divers domaines.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir un commerce international multilatéral et de travailler ensemble pour promouvoir les liens économiques régionaux, contribuant ainsi à accélérer le processus de reprise global.

L'ASEAN a demandé au Royaume-Uni de continuer à soutenir l'amélioration des capacités de santé, en garantissant un approvisionnement en vaccins complets et en temps opportun.

Le Royaume-Uni s'est engagé à renforcer la coopération avec l'ASEAN dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de la transformation énergétique, de la protection de l'environnement, de la réponse au changement climatique, du développement vert et durable.

Le Royaume-Uni a affirmé son soutien à la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale, notamment les efforts visant à élaborer un code de conduite substantiel, efficace et efficient en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit du maritime en 1982.

Le Royaume-Uni et l'ASEAN promeuvent le dialogue et la réconciliation, et aident le Myanmar à stabiliser rapidement la situation via la consultation et le dialogue.

L'ambassadeur Vu Hô, chef par intérim du SOM ASEAN Vietnam, a appelé à une approche globale des questions de sécurité dans la région et a exhorté le Royaume-Uni et les autres pays membres de l’ASEAN à faire de la Mer Orientale une zone de paix, de coopération et de développement.

En tant que nouveau partenaire de dialogue, l'ASEAN attend du Royaume-Uni qu'il travaille avec l'ASEAN pour construire une culture du dialogue et promouvoir la coopération sur la base de la primauté du droit.

L'ambassadeur Vu Hô a également déclaré que le développement harmonieux et durable des sous-régions de l'ASEAN, notamment la sous-région du Mékong, fait partie inséparable de la construction d'une sécurité globale en Asie du Sud-Est.

L'ASEAN s'attend à ce que le Royaume-Uni prête attention et renforce sa coopération avec l'ASEAN dans le contenu du développement sous-régional, en particulier sur des questions telles que la gestion durable de l'eau, la protection de l'environnement, la gestion des catastrophes, le changement climatique..., a-t-il souligné.- VNA