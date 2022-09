Nguyên Anh Thi, président du conseil d'administration du SHTP. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Des représentants de quelque 200 entreprises et associations se sont réunis mardi 20 septembre au Forum de l’innovation industrielle 2022 à Hô Chi Minh-Ville, avec au menu notamment des solutions pour promouvoir la fabrication intelligente au Vietnam.

Le forum, organisé par le Comité de gestion du Parc high-tech de Saigon (SHTP), est le premier du genre, a déclaré Nguyên Anh Thi, président du conseil d’administration du SHTP.



Il deviendrait annuel pour permettre aux entreprises et aux experts de partager des expériences et de renforcer la connectivité et le partenariat afin d’accélérer l’innovation dans l’industrie au Vietnam



Cet événement permettra également aux entreprises d’améliorer leur productivité, d’optimiser leurs coûts d’exploitation et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, a-t-il ajouté.



L’innovation et l’application des technologies dans la production restent un défi majeur pour les entreprises non seulement au Vietnam mais dans le monde entier, a-t-il déclaré.



Le Vietnam devrait figurer d’ici 2030 parmi les 40 meilleurs au monde dans le classement de l’Indice mondial de l’innovation (GII). Le pays vise également à étendre sa couverture 5G et à faire en sorte que l’économie numérique représente plus de 30% de son PIB d’ici la fin de cette décennie.



Le pays cherche à développer certains secteurs prioritaires, à savoir les technologies de l’information, l’électronique, les télécommunications, la cybersécurité, la fabrication intelligente, la finance et la banque, le commerce électronique, l’agriculture numérique, le tourisme électronique, la culture numérique, la santé, l’éducation et la formation.



Au cours du forum, les participants ont discuté des perspectives de la fabrication industrielle au Vietnam et ont partagé leurs expériences en matière d’exploitation des technologies pour innover dans l’industrie et maintenir une position de leader.



L’année dernière, l’économie numérique du Vietnam a atteint 21 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 31%, représentant 5% du PIB national. Google, Temasek Holdings et Bain & Co. prévoient que l’économie numérique vietnamienne connaîtra une croissance annuelle de 29% pour atteindre 57 milliards de dollars en 2025. -VNA