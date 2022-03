Trinh Tân, membre du Conseil des minorités ethniques de la Moravie du Nord et de la ville d’Ostrava, honoré par l’Etat tchèque

Prague (VNA) – Trinh Tân, membre du Conseil des minorités ethniques de la Moravie du Nord et de la ville d’Ostrava, a été honoré par l’Etat tchèque, lors d’une cérémonie tenue le 7 mars à Prague, en présence du président Miloš Zeman.

Originaire de la province vietnamienne de Thai Binh et diplômé de l'Université technique minière d'Ostrava (République tchèque), il est également président de l’Association des Vietnamiens de la Moravie du Nord et de la ville d’Ostrava. Il a reçu cette distinction honorifique pour ses contributions au renforcement des relations entre les deux peuples, dans la Moravie du Nord et entre les deux pays.

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, avec la communauté vietnamienne, il a joué un rôle important pour donner des dizaines de milliers de masques et gants de protection ainsi qu'un soutien financier pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des services sociaux en République tchèque.

Il est l'un des 67 citoyens tchèques à avoir reçu des distinctions de l'État tchèque en 2020 et 2021 pour leurs contributions au pays ces deux dernières années. En effet, il figure sur la liste des 38 citoyens honorés par l'État tchèque en 2020. Il a reçu l'Ordre national du mérite pour ses services au pays.

Plus de 7.000 Vietnamiens vivent actuellement en Moravie du Nord. -VNA