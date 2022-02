Hanoi (VNA) - Les Comités centraux du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et du Parti du peuple cambodgien (PPC) ont adressé leurs félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à l’occasion de son 92e anniversaire de fondation (3 février 1930-2022).

Paneau célébrant le 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Le PPRL et le peuple multiethnique lao félicitent chaleureusement le PCV et le peuple vietnamien pour les grandes réalisations et victoires de ces 92 dernières années, a indiqué le Comité central du PPRL dans son message.Le PPRL s’est déclaré fier de voir la grande amitié, la solidarité et le partenariat intégral entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, cultivés et éprouvés pendant des décennies, se sont renforcés et élargis dans divers domaines, apportant des avantages aux deux peuples.Il a ajouté que le Parti, l’État et le peuple lao feront tout leur possible pour préserver et développer davantage les liens bilatéraux pour la paix, l’amitié et la coopération dans la région et le monde.Dans son message, le Comité central du PPC a hautement apprécié les réalisations accomplies ces derniers temps par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens. Il s’est également félicité de l’amitié, de la solidarité et de la coopération intégrale croissantes entre les deux parties.Le PPC s’est également engagé à renforcer davantage les relations Vietnam-Cambodge conformément à la devise «bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme».Il a estimé que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien atteindra avantage et réalisera avec succès les objectifs fixés dans la résolution du 13e Congrès national du Parti.A cette occasion, le membre du Comité central du PPRL et chef de la Commission des relations extérieures du PPRL, Thoongsavanh Phomvihane, a adressé ses félications à son homologue vietnamien Lê Hoài Trung. – VNA