Hanoi (VNA) – Le commerce du carbone forestier aide non seulement le Vietnam à remplir son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais il dispose également d’un grand potentiel financier.

Photo d'illustration. phunuvietnam



Les propriétaires forestiers profitent du commerce du carbone

Le commerce du carbone forestier au Vietnam est compris comme l’absorption du carbone forestier qui peut être vendu et gagné. Cette vente peut prendre la forme d’un transfert de résultats de réduction d’émissions de GES ou de la vente de crédits de carbone forestier. Mais actuellement, au Vietnam, il s’est limité à transférer à la Banque mondiale les résultats de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région Centre-Nord.

Le CO2, disponible dans la nature et stocké par les arbres, peut désormais être échangé contre de l’argent. Le décret 107 du gouvernement nouvellement promulgué est la base juridique pour y parvenir. Avec un prix de 5 dollars/tonne, il est prévu que ces 3 prochaines années, 6 localités pilotes gagneront 200 milliards de dongs par an grâce aux activités de stockage du carbone. Ainsi, il fournira plus de moyens de subsistance aux agriculteurs qui dépendent de la forêt.

Il est prévu que chaque année, 6 provinces du Nord et du Centre du Vietnam recevront 200 milliards de dongs pour payer les services de réduction des émissions de gaz à effet de serre des forêts. Selon un représentant du Département général des forêts, dans les temps à venir, il y aura des documents spécifiques guidant le paiement, mais le principe de partage est assez clair, basé sur la superficie forestière de chaque localité.

Selon les experts, le commerce de carbone forestier augmentera les ressources pour protéger les forêts et réduira la pression sur les forêts naturelles.

Le Vietnam doit perfectionner au plus tôt son cadre juridique

Selon les experts, sa couverture forestière d’environ 42%, sa biodiversité élevée, ses 25 millions de personnes dépendant des forêts sont, des avantages pour que le Vietnam soit compétitif sur le marché mondial des crédits carbone.

Cependant, ce qui manque actuellement, c’est un cadre juridique complet, délimitant clairement les droits d’acheter et de vendre.

L’accélération du corridor légal et des directives spécifiques contribueront à la réalisation de l’objectif du gouvernement de piloter une bourse de crédits carbone en 2025. Cinq dollars/tonne de carbone forestier est également un chiffre modeste par rapport au marché mondial, mais il est susceptible de raviver l’espoir des gestionnaires de forêts. C’est l’espoir d’un Vietnam neutre en carbone et à zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050. – CPV/VNA