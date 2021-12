Transformation de crevettes destinées à l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Département des marchés européens et américains du ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé mercredi un forum de coopération commerciale avec des partenaires eurasiens.

S'exprimant lors de cet événement organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, le directeur du Département des marchés européens et américains, Ta Hoang Linh, a décrit l'Eurasie comme un grand marché avec 28 pays qui compte une population totale de plus de 410 millions de personnes et un Produit intérieur brut (PIB) de plus de 3.300 milliards de dollars.

Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Eurasie a atteint 12,7 milliards de dollars lors des 11 mois de cette année, en hausse de 13,1% par an. En particulier, 8,6 milliards de dollars sont provenus des exportations vietnamiennes, qui sont toutefois restées modestes par rapport à la demande d'importation de 1.345 milliards de dollars de l’Eurasie. Ainsi, le potentiel des exportations vietnamiennes vers ce marché demeure énorme, a souligné Ta Hoang Linh.

Fin novembre, 18 des 28 pays de la région avaient investi dans 319 projets au Vietnam avec un montant total d’environ 1,78 milliard de dollars, représentant 0,44% du total des investissements étrangers dans le pays.

Fin septembre, le Vietnam avait versé environ 2,82 milliards de dollars dans 37 projets dans neuf pays d’Eurasie. La Russie était la première destination des investissements vietnamiens avec 15 projets d’un montant total de 2,8 milliards de dollars.

Ta Hoang Linh a affirmé que le ministère de l’Industrie et du Commerce continuerait à accompagner le milieu des affaires pour développer les relations économiques entre le Vietnam et l’Eurasie. -VNA