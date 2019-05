Photo d'illustration.

Hanoi (VNA) - L’exposition ayant pour thème "Le portrait de Hô Chi Minh à travers les affiches de propagande" (1969 - 2011) aura lieu le 10 mai au Musée de Hô Chi Minh à Hanoi.

Cet événement est organisé par le Musée de Hô Chi Minh, en collaboration avec les Musées de l’Histoire nationale et des Beaux-arts du Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh (1969-2019), de la directive N° 5 CT/TW du Bureau politique sur le renforcement du mouvement "Etudier et suivre la pensée, la morale et le style du Président Hô Chi Minh" et du 129e anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Près de 60 affiches de propagande, pour la plupart originales, seront présentées. Elles ont été réalisées et publiées après le décès du Président Hô Chi Minh. Ces œuvres, avec un style de calligraphie riche et un langage bien ordonné et clair, ont gravé le portrait du Président Hô Chi Minh, grand leader mais très simple et proche, qui est un grand exemple d’encouragement pour les générations des Vietnamiens dans l’œuvre de la défense, de l’édification et du développement du pays.

L'événement se poursuivra jusqu'au 10 octobre.