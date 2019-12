Hanoi (VNA) – La prestation de huit groupes de services publics essentiels par le biais du portail national de la fonction publique devrait permettre d’économiser 4.222 milliards de dôngs (181,63 millions de dollars) chaque année.

La conférence de presse le 7 décembre pour présenter le portail national de la fonction publique. Photo : BQT.

C’est ce qu’a indiqué le ministre et chef de l’Office du gouvernement, Mai Tiên Dung, lors d’une conférence de presse tenue le 7 décembre pour présenter le portail qui devrait être lancé le 9 décembre.

Le ministre Mai Tiên Dung a annoncé que le Premier ministre présiderait le lancement du portail national de la fonction publique, une étape importante dans la mise en œuvre de l’approche centrée sur les habitants et sur les entreprises.

Selon Ngô Hai Phan, chef de l’Agence de contrôle des procédures administratives de l’Office du gouvernement, le portail joue un rôle important dans la mise en place du gouvernement en ligne, qui est une plate-forme électronique permettant de relier le gouvernement aux citoyens et aux entreprises. Après neuf mois de construction, le portail est pratiquement mis en place.

Grâce à une adresse unique sur dichvucong.gov.vn, les individus et les entreprises peuvent accéder à tous les services publics au niveau ministériel et provincial en surveillant le règlement des services, en évaluant la qualité du règlementation administrative et en envoyant des commentaires.

Le portail fournira des services publics en ligne dans les 63 provinces et villes, notamment la délivrance d’un permis de conduire, la réémission d’une assurance maladie et le paiement de factures d’électricité, etc. – NDEL/VNA