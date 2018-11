Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) – Celebrity Millennium, de constructeur naval américain Royal Caribbean Cruise Lines, avec à son bord plus de 3.000 passagers et une centaine de membres d’équipage, est le premier navire croisière à accoster le 27 novembre au port international des paquebots croisières de Hon Gai pour visiter la baie de Ha Long et des sites touristiques à Quang Ninh (Nord).

Celebrity Millennium, un navire de design de luxe, moderne, cinq étoiles, est spécialisé dans le transport des croisiéristes à la découverte des lignes touristiques maritimes en Asie et au sud de la Pacifique. Selon le plan prévu, ce bateau va quitter le port de Hon Gai vers 13h du 28 novembre.

L’événement d’accueil de ce navire devient un tournant important pour l’essor touristique de Quang Ninh.

Avec son entrée en exploitation commerciale, ce port international de Hon Gai devient un levier pour attirer des touristes internationaux de luxe à venir à Quang Ninh, province renommé de sa baie d’Ha Long, un patrimoine culturel de l’UNESCO.

Saluant les premiers croisiéristes venant à Ha Long via le port international de Hon Gai, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyen Duc Long, a affirmé de continuer de diriger les services concernés pour favoriser au maximum les agences à ramener des croisiéristes à Ha Long en particulier et à Quang Ninh en général.

Mis en chantier depuis le mois de novembre 2017, après plus d’un an de chantier, plusieurs tranches de travaux sont terminés. D’un investissement de près de 1.100 milliards de dôngs par la sarl Mat Troi Ha Long, il s’agit d’un ouvrage de communication spécial et d'un port international spécifique du Vietnam capable d’accueillir des paquebots d’un tonnage de 225.000 GRT, avec 8.460 croisiéristes et membres d’équipage. Ce port peut servir deux navires en même temps.

D’ici la fin d’année, 10 autres navires touristiques auront mouillé dans ce port. Avec l’entrée en activité de cet ouvrage, Quang Ninh ambitionne de dépasser l’objectif d’accueillir 12 millions de touristes dont 5,2 millions d'étrangers cette année.-VNA