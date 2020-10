Cérémonie de remise du prix de technologie de la Société japonaise des ingénieurs civils au port international de Hai Phong. Photo: VGP

Hanoï (VNA) – Le projet de construction du port international de Hai Phong (port de Lach Huyen) s’est vu décerner le prix de technologie de la Société japonaise des ingénieurs civils (JSCE’s Technology Award) lors d’une cérémonie organisée le 30 octobre à Hanoï.

S’exprimant lors de l’événement, l'envoyé de l'ambassade du Japon au Vietnam Okabe Daisuke a remercié les agences concernées du Vietnam pour leurs efforts et leur coordination efficace avec la partie japonaise dans la mise en œuvre de ce projet.

Le président de la Société japonaise des ingénieurs civils Yutaka Sunohara a affirmé que c’était la première fois que le prix de technologie de JSCE avait été remis à un projet/ouvrage au Vietnam.

Le vice-ministre vietnamien des Transports et des Communications Nguyen Van Cong a souligné que le port international de Hai Phong était l’un des plus importants projets de développement d’infrastructures financés par le gouvernement japonais au Vietnam.

Ce projet fut construit avec une aide publique au développement (ADP) du gouvernement japonais et du fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien. Etant le premier projet réalisé sous forme de partenariat public-privé (PPP) entre les deux gouvernements vietnamien et japonais, le port international de Hai Phong répond à la demande croissante de chargement et de déchargement de cargos par voie maritime dans la zone économique clé du Nord, en particulier le Triangle de croissance économique du Nord (Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh). -VNA