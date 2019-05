Inauguration du pont Vam Công sur le fleuve Hâu. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) - Le pont de Vam Công sur le fleuve Hâu reliant la province de Dông Thap à la ville de Cân Tho (delta du Mékong) a été inauguré le 19 mai.

Ce pont, d'un coût total de 5.460 milliards de dôngs (plus de 271 millions de dollars) financés par l'aide publique au développement du gouvernement sud-coréen et les fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien, relève du projet de connexion au centre du delta du Mékong.

Le président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Vo Thanh Thông, a déclaré que le pont contribuait à renforcer la connectivité dans tout le delta du Mékong, facilitant les déplacements des personnes vivant le long des deux rives du fleuve Hâu et favorisant le développement socio-économique des provinces du delta du Mékong comme Dông Thap, Cân Tho, An Giang et Kiên Giang.

De son côté, le ministre des Transports et des Communications, Nguyên Van Thê, a déclaré que le projet permettrait de relier les localités de la région, ajoutant qu'il s'agissait d'un lien vital sur l'autoroute Ho Chi Minh.

Mis en chantier le 10 septembre 2013, ce pont de 2,97 km et de 6 voies, est le deuxième au-dessus de ce fleuve avec celui de Cân Tho. –VNA