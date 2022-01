Hanoi (VNA) – Le gouvernement a fait le point vendredi 28 janvier sur la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée nationale sur les politiques budgétaires et monétaires pour soutenir le programme de relance, la feuille de route pour la réouverture de l’école, la reprise des vols internationaux et la réouverture du tourisme.

La gare routière de l'Est à Hô Chi Minh-Ville prête pour les grands départs. Photo : VNA



La position du gouvernement est de créer les conditions les plus favorables pour que les gens retournent dans leur localité natale pour célébrer le Têt (Nouvel An lunaire), a déclaré à la presse le ministre et chef de l’Office du gouvernement Trân Van Son.



Le Premier ministre a demandé aux localités d’exécuter sérieusement la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du Covid-19 et les directives du ministère de la Santé sur le contrôle sanitaire, la quarantaine, l’accueil des retours des gens sur le sol natal pour le Têt, a-t-il indiqué.



Un programme de relance et de développement socio-économique devrait être publié avant le Têt, qui tombe le 1er février prochain, a indiqué à la presse le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông.



Le ministère du Plan et de l’Investissement prévoit de soumettre aujourd’hui au gouvernement le projet de programme pour examen et publication avant le Nouvel An lunaire, a-t-il fait savoir.



Le gouvernement a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement d’élaborer le programme, avec un financement total d’environ 350 billions de dôngs (15,45 milliards de dollars).



Le responsable a ajouté que son ministère avait proposé des solutions synchrones pour mettre en œuvre le programme lors de la réunion périodique du gouvernement qui avait eu lieu plus tôt le même jour et qu’il avait suggéré de déployer le programme et d’achever le décaissement en 2022-2023.



Les solutions comprennent la réouverture de l’économie de concert avec l’amélioration de la capacité médicale dans la lutte contre l’épidémie, la garantie de la sécurité sociale, le soutien aux entreprises, le développement des infrastructures et le perfectionnement des institutions et des procédures administratives.



Le ministère de l’Éducation et de la Formation a demandé aux localités d’avoir le plus rapidement possible un plan et une feuille de route pour permettre aux élèves de retourner sur les bancs d’école avant le 14 février, a souligné son vice-ministre Hoàng Minh Son.



Selon le responsable, jusqu’à présent, les 63 provinces et villes ont prévu de ramener les élèves du secondaire à l’école, 92% des localités ont des plans pour rouvrir les universités et les collèges et plus de 50% des localités ont des plans pour permettre aux élèves du collège et du primaire de reprendre le chemin de l’école.



Le Vietnam a rouvert jusqu’à présent 10 routes aériennes internationales, a fait savoir le vice-ministre des Transports Nguyên Ngoc Dông, ajoutant que toutes les routes internationales seraient rouvertes fin avril et début mai et probablement plus tôt grâce à la couverture vaccinale. – VNA