Le directeur général du PNUD Steiner et l’ambassadeur Dang Hoang Giang , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ ONU (droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le directeur général du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a affirmé être prêt à accompagner le Vietnam dans son futur processus de développement.

Lors de la séance de travail le 7 avril avec l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, le directeur général du PNUD Steiner a estimé la coopération profonde et significative entre le Vietnam et l'ONU et le PNUD, en particulier.

M. Steiner a indiqué que dans le contexte de situation politique et de sécurité plein de nombreux défis et difficultés, le monde devait se concentrer de plus en plus sur les questions de développement, dont la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Il a également souligné le rôle de l’ONU dans la promotion de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et d’autres stratégies et plans aux niveaux régional et national.

De son côté, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam soutenait toujours les efforts du PNUD dans le règlement des questions de développement.

Le Vietnam est prêt à participer plus activement à l'élaboration des politiques et aux efforts d'aide au développement du PNUD dans la région, a-t-il ajouté.

Les deux parties ont également discuté des domaines qu'elles peuvent renforcer leur coopération, tels que la réponse au changement climatique, la transition énergétique, la réduction de la pauvreté, l'économie maritime et la reprise post-pandémie de COVID-19. -VNA