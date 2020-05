Une cascade au Cambodge . Photo: www.kh.undp.org

Phnom Penh (VNA) - Le 23 avril à Phnom Penh, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Suède ont signé un accord d’assistance de 3,34 millions de dollars pour soutenir l'Alliance cambodgienne contre le changement climatique (CCCA) pendant trois ans de 2020 à 2022.

La CCCA est un programme phare sur le changement climatique au Cambodge, mis en œuvre par le PNUD et le Conseil national pour le développement durable. La CCCA a coopéré avec le gouvernement, des organisations gouvernementales, des Instituts et le secteur privé pour faire face aux défis dus au changement climatique au Cambodge depuis 2009

L’ambassadeur de Suède au Cambodge, Björn Häggmark, a souligné que le changement climatique était une menace existentielle et nécessite des mesures de réponse rapide et ambitieuse. Le programme CCCA permet à plusieurs composants sociaux au Cambodge de participer à la protection de l'environnement, atténuer les effets du changement climatique et renforcer la mise en œuvre de l'Accord de Paris", a-t-il déclaré.

La Suède soutient ainsi le gouvernement cambodgien pour le développement durable, a-t-il ajouté.-VNA