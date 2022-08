New York (VNA) – Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU Dang Hoàng Giang a exhorté le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à faire preuve de créativité dans la mobilisation des ressources pour le développement.

Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU Dang Hoàng Giang. Photo: VNA

En plus d’utiliser les ressources existantes et d’assurer la rentabilité, le PNUD devrait faire preuve de créativité pour trouver des moyens de mobiliser des ressources auprès des parties prenantes, y compris le secteur privé, pour mettre en œuvre des programmes de développement, a-t-il proposé.Il a fait cette proposition lors d’un dialogue tenu le 30 août dans le cadre de la deuxième réunion ordinaire du Conseil d’administration du PNUD, du 29 août au 1er septembre à New York du 29 août au 1er septembre, consacrée à l’examen du budget pour la mise en œuvre du Plan stratégique du PNUD pour 2022-2025.Le représentant permanent du Vietnam a hautement apprécié le rôle du PNUD dans le soutien aux personnes dans les zones éloignées et déshéritées, le renforcement des capacités et la fourniture de données, de recherches et de recommandations politiques aux gouvernements et aux populations.Pour mettre en œuvre le Plan stratégique du PNUD pour la période 2022-2025 et maintenir la qualité du soutien aux pays, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité de garantir des ressources pour le PNUD.Le diplomate a suggéré que les pays renforcent leur assistance au PNUD par le biais d’un engagement volontaire pluriannuel afin que le PNUD puisse planifier et mener des activités aux niveaux mondial, régional et national.En outre, le PNUD et la communauté internationale devraient également continuer à s’engager à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) sous diverses formes, de l’aide au développement à la facilitation des échanges, en passant par l’annulation de la dette et le transfert de technologie, et le développement d’infrastructures alignées sur les priorités nationales.Dans ce processus, il est également nécessaire de garantir le principe de leadership et de maîtrise nationale, a-t-il ajouté.Appréciant l’aide du PNUD au développement socio-économique du Vietnam au cours des cinq dernières décennies, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a affirmé que le Vietnam continuera d’apporter une contribution active au travail du PNUD.Lors de la session, les pays participants ont salué le rôle du PNUD pour les aider à faire face aux crises mondiales actuelles et à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.Ils ont suggéré que les programmes et les plans du PNUD soient élaborés et exécutés conformément aux priorités, aux conditions et aux circonstances de chaque pays. Ils ont également souligné la nécessité d’assurer un financement durable et une utilisation transparente des ressources. – VNA