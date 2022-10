Le projet se concentre sur l'amélioration de la capacité de gouvernance publique, la transparence et l'intégrité dans les achats et adjudications de la santé publique au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé le 18 octobre un nouveau projet visant à renforcer la capacité de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) au Vietnam.

Le projet sera déployé pendant 27 mois, avec l'accent mis sur l'amélioration du cadre juridique et l'application de la loi pour appliquer efficacement les recommandations de la CNUCC sur les mesures anti-corruption et le recouvrement des biens et améliorer la capacité de gouvernance publique, la transparence et l'intégrité dans les achats et adjudications de la santé publique au Vietnam.

Pour mettre en œuvre le projet, le PNUD se coordonne avec sept partenaires du Vietnam, que sont la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, l'Inspection gouvernementale, le ministère de la Justice, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême, le ministère de la Santé, et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Lors de l'événement, la représentante du PNUD au Vietnam, Ramla Al Khalidi, a souligné l'importance de toutes les parties concernées dans le contrôle et la lutte contre la corruption.

Selon elle, les technologies de l'information et les nouvelles technologies seront des facteurs décisifs dans cette lutte. "Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement vietnamien sur les efforts de transformation numérique dans les années à venir", a-t-elle dit.

Selon l'indice provincial de performance de l'administration publique et de la gouvernance (PAPI), en 2021, l'indice de "contrôle de la corruption dans le secteur public" a baissé pour la première fois depuis 2016, passant de 6,9 à 6,88 points.

Le gouvernement vietnamien a ratifié la CNUCC en 2009. -VNA