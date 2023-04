Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en avant jeudi 13 avril à Hanoi le soutien substantiel et opportun aux entreprises des secteurs forestier et aquacole pour atteindre l’objectif d’exportation de 17,5 milliards de dollars des produits du bois et de 10 milliards des produits aquatiques en 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence, à Hanoi, le 13 avril. Photo : VNA

S’adressant à une conférence avec l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (Viforest) et l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (Vasep), il s’est félicité du rôle de ces secteurs en tant que moteur de la croissance et de ses contributions au développement socio-économique, à la création d’emplois et de moyens de subsistance, à la réduction de la pauvreté, et à l’édification d’une économie indépendante, autonome liée à l’intégration internationale profonde et efficace.Dans les mois à venir, la tâche consiste à dégager les difficultés et obstacles, notamment en termes de marchés, d’institutions et de crédit pour la production, la transformation et l’exportation des produits forestiers et aquatiques afin de promouvoir la production et le commerce, créer des emplois et revenus pour des millions de travailleurs dans ces secteurs, a-t-il souligné.Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’améliorer la compétitivité des secteurs forestier et aquacole, de promouvoir l’esprit d’autonomie, de résilience, en accordant de l’importance à la fois aux exportations et au marché intérieur de 100 millions de consommateurs.Il a exhorté à poursuivre la mise en œuvre des accords entre le Vietnam et les pays, à soutenir le développement des marques, de déployer des activités de promotion des investissements, à élargir les marchés d’exportation des produits forestiers et aquatiques vietnamien et à en augmenter leurs parts de marché en Chine, en République de Corée.