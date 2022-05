Washington (VNA) – Durant son séjour aux États-Unis, le 12 mai (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un petit-déjeuner de travail avec des représentants du milieu des affaires américain, organisé par le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (US-ASEAN Business Council - USABC) et la Chambre de commerce des États-Unis (USCC).



Lors de la rencontre, le PDG de l’USABC, Ted Osius, a déclaré que les entreprises américaines avaient reçu beaucoup d'attention et de conditions favorables pour leurs investissements et leurs affaires au Vietnam. Selon lui, les entreprises américaines considèrent le Vietnam comme un marché stratégique. Le développement du Vietnam les intéresse, notamment en termes de transformation numérique, de transformation verte, de développement d'infrastructures stratégiques...



La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a affirmé que le Vietnam était l'un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis dans l'ASEAN. Elle a exprimé son intérêt pour la création de systèmes agricoles durables basés sur les sciences, le développement de l'économie numérique et le soutien aux petites et micro-entreprises, souhaitant coopérer avec le Vietnam dans ces secteurs.



Dans son discours prononcé à l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire de premier rang. Selon lui, la croissance annuelle du commerce bilatéral de 17-20% montre que l'espace de développement des relations économiques entre les deux pays est très grand.



Le Vietnam continue d’édifier une économie indépendante, autonome et proactive, s'intégrant activement dans le monde, a-t-il affirmé, souhaitant que les États-Unis et d'autres partenaires importants, en particulier les entreprises américaines, soutiennent le Vietnam dans ce travail. Le chef du gouvernement s’est également déclaré prêt à dialoguer sur l'économie vietnamienne, la démocratie et les droits de l'homme au Vietnam.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a répondu à de nombreuses questions d’entreprises américaines sur la transformation numérique, la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP26, la prévention et le contrôle de l’épidémie...



S'agissant du cadre économique indo-pacifique, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à travailler avec les Etats-Unis pour analyser, évaluer, clarifier et concrétiser le contenu de ce cadre afin de pouvoir coopérer dans un esprit de sincérité, de confiance, de responsabilité, au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans le monde.



Le dirigeant vietnamien a en outre émis le souhait que les Etats-Unis continuent d’assister le Vietnam dans le traitement des conséquences de la guerre.



De leur côté, les entreprises américaines ont affirmé que le Vietnam était un partenaire important au sein de l'ASEAN, et les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis seraient un modèle pour d'autres relations.-VNA