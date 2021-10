Hanoï (VNA) - Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré que le Premier ministre Prayut Chan-o-cha participera aux 38e et 39e sommets de l'ASEAN et à d'autres réunions connexes, tenues en ligne du 26 au 28 octobre.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : AFP/VNA

Cette série de réunions marque la fin du rôle du Brunei en tant que président de l'ASEAN 2021 dans la promotion du processus de construction de la communauté de l'ASEAN sous le thème "Nous nous soucions, nous préparons, nous prospérons". Après cela, la présidence de l'ASEAN en 2022 sera transférée au Cambodge.

En plus d'assister aux 38e et 39e sommets de l'ASEAN, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha participera à des réunions connexes avec les dirigeants des partenaires du dialogue de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie, les États-Unis, la Russie et la Nouvelle-Zélande.

Les discussions lors des sommets se concentreront sur la promotion de la coopération pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et ses impacts, les efforts de redressement post-COVID-19, la construction de la communauté de l'ASEAN, ainsi que les principales évolutions dans la région et dans le monde. - VNA