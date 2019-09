Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : VNA

New York (VNA) – S’exprimant à la 74ème session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 25 septembre, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a appelé l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à accélérer la mise en œuvre de ses plans pour le développement durable.

Selon les mass médias thaïlandais, en tant que président de l’ASEAN 2019, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a appelé la promotion du partenaire commercial régional plus grand avec la participation de la communauté, des efforts pour la protection de l’environnement, l’amélioration du bien-être social dans la société en vieillissement.

Le Premier ministre thaïlandais a souligné que l’ASEAN devrait accélérer l’accomplissement des objectifs du développement durable (ODD) via la promotion de la connexion, le règlement des inégalités via des sciences, des technologies, la protection de l’environnement et l’utilisation avec responsabilité des ressources naturelles et l’arrêt de la pollution maritime.

Il a aussi appelé une coopération plus étroite dans la promotion du libre-échange via des initiatives régionales comme l’accord de partenariat économique global régional (RCEP) et le réseau des villes intelligentes.

Selon le ministre thaïlandais Don Pramudwinai, l’ASEAN inaugurera le Centre d’études pour le développement durable et de dialogue de l’ASEAN au 35e Sommet de l’ASEAN à Bangkok en novembre prochain. En plus, le Centre du troisième âge actif et créatif de l’ASEAN et celui de formation des missions sociales et du bien-être social seront bientôt ouverts dans le temps à venir. -VNA