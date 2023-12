Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu) lors de la réunion gouvernementale de novembre, mercredi 6 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de continuer à accorder la priorité à la promotion de la croissance économique en parallèle au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie des grands équilibres de l'économie.



Lors de la réunion gouvernementale de novembre tenue mercredi 6 novembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de s’efforcer d’atteindre au mieux possibles les objectifs restants de cette année.



Le chef du gouvernement a demandé de résoudre efficacement les problèmes existants pour une reprise et un développement stables, sûrs, sains et durables des marchés, de poursuivre une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace.



Il a souligné l’importance de continuer à promouvoir fortement les moteurs de croissance que sont l'investissement, les exportation et la consommation, en particulier à la fin de l'année. Il est également important de profiter des opportunités pour attirer les investissements et développer les secteurs des puces semi-conductrices, des composants électroniques, des énergies renouvelables...



De plus, Pham Minh Chinh a recommandé de construire et de développer de toute urgence un centre financier régional et international au Vietnam, de bien organiser le Festival international du riz du Vietnam 2023 à Hâu Giang et d’accélérer le décaissement des investissements publics.



Il a ordonné aux ministères, organes compétents et localités de chercher à lever les obstacles aux activités économiques, de mobiliser et utiliser efficacement les ressources, de réduire et simplifier considérablement les procédures administratives, d’améliorer la qualité des services publics...



En matière socio-culturelle, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de garantir le bien-être social, de protéger l’environnement, de renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, de consolider la défense, la sécurité et l’ordre social, d’intensifier les relations extérieures et l’intégration internationale…



Selon le chef du gouvernement, grâce aux efforts conjoints de l'ensemble du système politique, de la population et du milieu des affaires, la situation socio-économique du pays en novembre a poursuivi sa tendance positive.



La situation macroéconomique est restée stable. L'inflation a continué d’être contrôlée. Le pays a affiché un excédent commercial de 25,83 milliards de dollars pour les 11 premiers mois de l’année. Le développement stable de l’agriculture, la dynamique des services et les résultats encourageants en matière d’investissement, ont constitué des facteurs favorables à la croissance économique.-VNA