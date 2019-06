Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé jeudi 20 juin à Hanoi une visioconférence nationale consacrée aux activités de prévention et de recherche et de sauvetage en 2018.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de l’événement. Photo : VNA

Il a souligné la volonté constante du gouvernement de mettre en place une société en sécurité face aux catastrophes naturelles se reposant principalement sur la prévention et le contrôle des risques.

Le chef du gouvernement a reconnu le bon travail accompli pour évacuer les résidents de zones dangereuses, rechercher et sauver des victimes, fournir des secours aux victimes et prévenir les maladies après des catastrophes naturelles.

Il a également demandé aux ministères et agences concernés de continuer à perfectionner les institutions, les politiques et les documents juridiques dans les domaines du contrôle des catastrophes naturelles, de la gestion des digues, de la reconstruction et des secours post-catastrophe, ainsi que du fonds pour le travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles.

Conformément à la demande des collectivités locales, le gouvernement leur accordera des pouvoirs plus importants en la matière, a annoncé le chef du gouvernement.

Désormais, le président du comité populaire provincial pourra prendre presque toutes les décisions sur la gestion des catastrophes naturelles, à l’exception de celles concernant la régulation des grands lacs réservoirs. Les décisions de ce type nécessitent l’aval du gouvernement. En revanche, la province a le droit de décider du financement des travaux urgents pour lutter contre ces catastrophes, a-t-il souligné.

Le Vietnam est l’un des dix pays les plus durement touchés par les changements climatiques, a-t-il rappelé, ajoutant cependant que de multiples mesures de prévention prises autant au niveau national qu’au niveau local ont permis de réduire significativement les dégâts.

Les rapports présentés à la conférence font état de 224 personnes décédées ou disparues à la suite de catastrophes naturelles en 2018, tandis que les pertes économiques se sont élevées à près de 20 billions de dôngs (858,87 millions de dollars).

Depuis le début de cette année, les catastrophes naturelles ont fait 23 morts et disparus, et provoqué des pertes économiques estimées à plus de 337 milliards de dôngs. – VNA