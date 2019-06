Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : www.tienphong.vn



Hanoï (VNA) – Le gouvernement envisage d’appliquer un mécanisme de concurrence sur les postes d’emplois et de mettre fin au statut de « fonctionnaire à vie », afin d’améliorer la qualité de l’effectif des cadres, fonctionnaires et employés du secteur public.



En réponse à des questions de députés, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué qu’il avait demandé aux ministères, secteurs et localités de saisir à fond les résolutions du Comité central et des conclusions du Bureau politique, de renforcer la communication sur la politique de simplification des seuils d’effectifs.



Il exige également que les ministères, secteurs et localités révisent leurs structures organisationnelles, élaborent des plans sur les postes d’emploi appropriés et restructurent leurs effectifs.



Par ailleurs, le chef du gouvernement leur a ordonné de mener à bien l’évaluation annuelle des cadres, fonctionnaires et employés du secteur public pour licencier les personnes qui ne sont pas aptes.



Selon le Premier ministre, les résolutions du Comité central et les conclusions du Bureau politique concernant cette question visent une réduction de 10% de l’effectif de tout le système politique d’ici 2021. Elles ont également pour objectif de porter à 65% au minimum le taux d'employés professionnels du secteur public.



Au début 2019, l’effectif des fonctionnaires a diminué de 6,75% et celui des employés du secteur public de 3,87 %, soit l’équivalent de 41.268 personnes, par rapport à 2015. -VNA