Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong . Photo: Straits Times

Singapour (VNA) - Dans son discours prononcé lors du 38e Sommet de l'ASEAN tenu le 26 octobre, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a exhorté les pays à accélérer le processus de ratification de l'Accord de Partenariat régional économique global (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), le plus grand pacte commercial au monde, impliquant les 10 membres de l'ASEAN plus l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée.

"En ces temps difficiles, nous devons travailler encore plus dur sur l'intégration économique", a déclaré le Premier ministre Lee Hsien Loong, ajoutant que le RCEP renforcera la confiance dans le commerce et les investissements régionaux et contribuera de manière significative à la reprise économique post-pandémique de la région.

"J'attends avec impatience la ratification rapide du RCEP par tous les États membres et partenaires de l'ASEAN, pour que l'accord entre en vigueur en janvier 2022 comme prévu.", a-t-il déclaré.

Singapour consacrera 7,9 millions de dollars singapouriens de fournitures médicales à une réserve régionale, a annoncé le Premier ministre singapourien.

Dans son discours, le Premier ministre Lee Hsien Loong a également appelé à la réouverture progressive des économies à mesure que la pandémie est maîtrisée.

À cette fin, Singapour se félicite de l'adoption du cadre d'arrangement du corridor de voyage de l'ASEAN initié l'année dernière et du développement de solutions numériques interopérables pour permettre la reprise des voyages en toute sécurité. -VNA