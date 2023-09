Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu mercredi midi 13 septembre sur le site de l’incendie survenu tard la veille dans un immeuble d’habitation dans l’arrondissement de Thanh Xuân, à Hanoi, et a visité victimes admises à l’hôpital Bach Mai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite des victimes de l'incendie, à l'hôpital Bach Mai. Photo: VNA



L’incendie s’est déclaré mardi 12 septembre à 23h22, dans un bâtiment de neuf étages et un grenier situé dans la ruelle 29/70, rue Khuong Ha, a fait au moins environ 40 morts et blessés, selon le bilan provisoire communiqué mercredi à 7h30 par la police de Hanoi.Dans un télégramme officiel signé mercredi matin 13 septembre, le chef du gouvernement a déploré le drame aux conséquences "particulièrement graves", exprimant ses condoléances profondes aux proches et aux familles des victimes.Il a ordonné aux ministères, aux branches et à la ville de Hanoi de secourir d’urgence les victimes et de surmonter les conséquences de l’incendie, d’ouvrir une enquête pour en identifier la cause, de revoir et de compléter la réglementation et de renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies, notamment dans les mini-immeubles d’habitations.Sur place, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorirés de mettre en œuvre sérieusement le télégamme officiel, tout en saluant les pompiers ainsi que les habitants locaux pour le déploiement rapide des efforts visant à éteindre le feu et porter secours aux victimes.