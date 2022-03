Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en vedette les femmes vietnamiennes lors d’une rencontre tenue lundi 7 mars à Hanoi à la veille de la Journée internationale des femmes, soulignant leur grande contribution à l’œuvre de rénovation, d’intégration et de développement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre à Hanoi à la veille de la Journée internationale des femmes. Photo : VNA

Dans les millénaires de l’histoire du pays, les femmes vietnamiennes ont aussi participé avec courage et détermination aux luttes pour défendre l’indépendance du pays devant les envahisseurs.

Depuis les héroïnes de grand renom dès l’aube de l’histoire de la construction et de la défense nationales comme les sœurs Trung, la générale Lê Chân jusqu’aux héroïnes Nguyên Thi Minh Khai, Vo Thi Sau, Nguyên Thi Dinh et la paysanne révolutionnaire Nguyên Thi Ut (Ut Tich) pendant les grandes guerres patriotiques de la nation, toutes ces femmes illustrent l’image des femmes illustrent l’image des femmes engagées dans les luttes pour l’indépendance du pays et elles ont édifié la tradition “même les femmes doivent se battre”.

“Héroïques, indomptables, honnêtes et responsables” sont les qualités attribuées par le Président Hô Chi Minh aux femmes vietnamiennes, une cristallisation profonde patriotisme ardent, de l’intelligence, de la créativité et de l’humanité et du noble sacrifice des femmes vietnamiennes au cours de l’œuvre de construction et défense nationales, a rappelé le chef du gouvernement.

Dans tous les domaines de la vie sociale, les femmes affirment de plus en plus leur rôle et améliorent constamment leur position sur la scène nationale et internationale, a-t-il plaidé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec des dirigeantes, gestionnaires, intellectuelles et artistes modèles. Photo : VNA

La part des femmes ne cessait de progresser dans les organismes du Parti et de l’État. Le 13e Comité central du Parti du 13e mandat compte 19 femmes (9,5 %), l’Assemblée nationale de la 15e législature est composée de 30,26% de femmes députées, les conseils populaires provinciaux comptent 29% de femmes.

Actuellement, le Vietnam se classe 60e au monde, 4e en Asie et premier à l’Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN en termes de pourcentage de femmes participant aux organes élus ; 3e dans la région de l’ASEAN et 47e sur 187 pays participant au classement de l’égalité des sexes dans la participation politique.

Ces dernières années, le Parti et l’Etat vietnamiens ont toujours accordé une grande attention particulière aux politiques en faveur du travail des femmes et à la réalisation de l’objectif de l’égalité des sexes, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

A cette occasion, il a demandé aux ministères et aux branches d’inspecter la mise en œuvre des politiques de soutien aux personnes, y compris les femmes et les enfants, qui sont confrontées à des difficultés en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 ; de revoir toutes les politiques envers les femmes; d’accorder plus d’attention à la planification des femmes cadres et d’élaborer rapidement un projet de formation des jeunes femmes cadres et des femmes cadres.

Il a également demandé de continuer à sensibiliser davantage et à mettre en œuvre la politique du Parti, prévue dans la résolution du 13e Congrès national, qui consiste à “construire les femmes vietnamiennes dans la nouvelle ère, à améliorer la qualité des ressources humaines féminines, à répondre aux exigences du développement durable et de l’intégration internationale”, contribuant à la matérialisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. – VNA