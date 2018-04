Rencontre entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les grands investisseurs singapouriens au Vietnam. Photo : VNA



Singapour (VNA) – A l’occasion de sa visite officielle à Singapour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé le 28 avril à une table ronde avec 16 leaders de grands groupes et sociétés multinationales sur les opportunités au Vietnam.



Il a saisi cette occasion pour leur présenter la situation économique du Vietnam, dont une croissance élevée au premier trimestre 2018. Vu sa stabilité socio-politique et économique, sa population de 93 millions de personnes, un revenu par habitant de 2.400 dollars et une classe moyenne représentant 13% de la population, le Vietnam est un marché à grand potentiel.



Le Premier ministre a également cité des classements de la Banque mondiale (BM) et du Forum économique mondiale (WEF) en 2017, selon lesquels le Vietnam était en 68e place en termes de climat de l’investissement et en 55e place en termes de compétitivité. Par ailleurs, le Vietnam est membre de 12 accords de libre-échange et négocie plusieurs autres.



Ces résultats témoignent de la confiance des organisations internationales et des entreprises ainsi que des potentiels du Vietnam, a déclaré Nguyen Xuan Phuc, avant de s’engager à continuer de favoriser les investissements dans son pays.



Le Premier ministre a ensuite informé ses interlocuteurs des opportunités au Vietnam qui envisage de construire trois régions administratives et économiques spéciales avec de nombreux privilèges. Il a demandé aux multinationales d’accélérer leurs projets au Vietnam en mettant l’accent sur l’application des technologies modernes, et assuré que son gouvernement favoriserait leur participation au développement économique du pays.



Les dirigeants de grands groupes et sociétés multinationales se sont déclarés impressionnés des avancées économiques du Vietnam et de ses réformes. Ils ont affirmé leur attention pour de nombreux projets dans les soins de la santé, l’éducation en ligne, les paiements via les portables. Ils ont demandé au gouvernement vietnamien de continuer de les aider à lever des obstacles dans les activités au Vietnam.



Auparavant, samedi toujours, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré Christian Cabrol, vice-président du groupe pétrolier et gazier Total.



Appréciant le succès de Total au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que le groupe étende ses activités dans le pays.



De son côté, Christian Cabrol a informé le Premier ministre des activités de son groupe, notamment celles de Total Marketing & Services Vietnam. Selon lui, Total s’intéresse à la production de gaz liquéfié et d’électricité au Vietnam et est prêt à coopérer avec des partenaires dans ce secteur. -VNA