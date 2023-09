Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le président roumain Klaus Iohannis, le président slovène Natasa Pirc Musar, le président finlandais Sauli Niinisto, le président polonais Andrzej Duda, le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canelle et le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin.

Lors de sa rencontre avec le président roumain Klaus Iohannis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux pays de multiplier les échanges de délégations, notamment celles de haut rang et de continuer de créer des percées en termes de commerce, d'investissement, pour porter les relations bilatérales à la hauteur des potentiels et atouts de chaque pays, dont le travail, l'éducation et la formation. Il a également déclaré que les deux parties devraient coopérer et partager leurs expériences en matière de gestion durable du delta du Mékong et du Danube.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président roumain Klaus Iohannis. Photo: VNA

Le président Klaus Iohannis a affirmé que la Roumanie s'efforcerait de promouvoir davantage la coopération multisectorielle avec le Vietnam, en particulier dans l'économie, le commerce, le tourisme et l’échanges entre les peuples.

Lors de sa rencontre avec le président polonais Andrzej Duda, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux pays d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux afin d'accroître la confiance politique et la compréhension mutuelle et élargir ainsi la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le dirigeant vietnamien a espéré que le gouvernement polonais continuerait à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Pologne.

Le président polonais a exprimé son intérêt particulier à la promotion des relations économiques entre les deux pays, notamment dans l'éducation et la formation, les technologies de l'information et les soins de santé, les produits pharmaceutiques, l'agriculture.

Lors de sa rencontre avec la présidente slovène Natasa Pirc Musar, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'Assemblée nationale et au gouvernement slovènes d'achever bientôt la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et d'avoir une voix positive afin que la Commission européenne (CE) retire bientôt le « carton jaune » pour activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées contre les produits aquatiques du Vietnam.

La présidente slovène Natasa Pirc Musar a affirmé que la Slovénie promouvrait une coopération multiforme avec le Vietnam et a proposé que les deux parties renforceraient leur coopération dans un certain nombre de domaines potentiels tels que le travail, les sciences et technologies, la protection des ressources en eau, les produits pharmaceutiques et la protection de l'environnement.

Lors de sa rencontre avec le président finlandais Sauli Niinisto, Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement et souhaité développer les exportations de produits agricoles, de chaussures, de textiles et d'autres biens vietnamiens vers le marché finlandais.

Il a également proposé à la Finande d'achever bientôt la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et d'avoir une voix positive afin que la Commission européenne (CE) retire bientôt le « carton jaune » pour activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées contre les produits aquatiques du Vietnam.

Le PM Pham Minh Chinh (droite) et le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canelle. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canelle, Pham Minh Chinh a déclaré que les deux parties devraient continuer à coopérer étroitement pour renforcer les relations bilatérales dans le commerce let l’investissement.

Les deux parties ont affirmé leurs efforts pour bien coordonner l'organisation des activités commémoratives du 50e anniversaire de la première visite de Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam àdans la province cenrtale de Quang Tri (septembre 1973).

Le PM Pham Minh Chinh travail avec le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canelle. Photo: VNA

Lors sa rencontre avec le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, Pham Minh Chinh a déclaré quatre axes que les deux parties doivent promouvoir, à savoir la coordination pour mettre en œuvre efficacement le programme d'action visant à déployer le partenariat stratégique renforcé pour la période 2022-2027, le renforcement de l'ouverture du marché et la création des conditions plus favorables aux entreprises des deux pays, en s'efforçant d'atteindre bientôt la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux de 25 milliards de dollars, la promotion de la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, du tourisme et des échanges entre les peuples, la coopération étroite au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). -VNA