Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) prend la parole lors de la réunion (Photo: VNA)

Hanoi, 5 mars (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reconnu les réalisations du comité de pilotage national de lutte contre le COVID-19, sans qu'aucun nouveau cas d'infection n'ait été enregistré au cours des 23 derniers jours, lors d’une réunion de la permanence du gouvernement à Hanoi le 5 mars.Évoquant l'évolution complexe de l'épidémie et la propagation rapide du nouveau virus dans de nombreux pays du monde, le leader du gouvernement a demandé aux administrations à tous les niveaux, agences et secteurs de redoubler d'efforts pour lutter contre le COVID-19.Il a ordonné de nouvelles mesures pour empêcher rapidement la propagation de la maladie par les frontières terrestres, l'aviation et la communauté.Soulignant l'importance d'une solution de quarantaine concentrée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère de la Défense et aux localités de continuer à préparer les emplacements au service de ces travaux.Parallèlement à la lutte contre le COVID-19, il a suggéré des mesures pour promouvoir les difficultés commerciales et de production et météorologiques pour les secteurs gravement touchés par l'épidémie.Le Premier ministre a demandé au secteur de la santé d'élaborer des plans pour organiser les ressources humaines dans différents domaines en cas d'épidémie, tout en menant des exercices pour une réponse rapide.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a accepté la suspension de l’exemption de visa pour les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu) en provenance de pays dont leurs citoyens doivent subir une suspension de l’exemption unilatérale de visa, tout d'abord la République de Corée et les pays touchés par le COVID-19.Il s'agit d'une recommandation proposée par le comité de pilotage national pour prévenir et combattre la cause des maladies respiratoires aiguës par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).Le Premier ministre a également autorisé le ministère de la Santé à acheter 20 millions de masques supplémentaires pour la réserve et les vêtements de protection afin de lutter contre le COVID-19.Selon le comité de pilotage national, l'épidémie s'est propagée à 82 pays et territoires dans le monde. Les résultats positifs que le Vietnam a obtenus ne sont que la première étape et il reste un grand risque d'épidémie dans le pays.Le Vietnam a mis en quarantaine 92 cas suspects d'infection. Près de 16 200 personnes qui ont été en contact étroit avec des patients infectés ou qui sont entrées au Vietnam depuis des zones touchées par l'épidémie ont été mises en quarantaine et surveillées, dont 416 ont été mises en quarantaine dans des hôpitaux. -VNA