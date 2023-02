Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire du Comité du PCC de la province du Hainan (Chine), Shen Xiaoming. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 22 février à Hanoï Shen Xiaoming, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC de la province du Hainan, à l’occasion de sa visite au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué cette première visite au Vietnam de Shen Xiaoming en tant que secrétaire du Comité provincial du PCC du Hainan, avant de réaffirmer l'importance des relations de partenariat et de coopération stratégiques intégrales entre le Vietnam et la Chine.



Se réjouissant du développement des relations entre le Vietnam et la Chine, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties mettent effectivement en œuvre les perceptions communes de haut niveau atteintes lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, en octobre 2022.



Le Premier ministre a émis le souhait que les deux parties renforcent les échanges à tous les niveaux, promeuvent la coopération dans divers domaines, intensifient les échanges entre les peuples, rétablissent la coopération touristique, maintiennent conjointement la paix et la stabilité en Mer Orientale conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Pham Minh Chinh a suggéré que la province du Hainan renforce les échanges et la coopération avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens, dont Ho Chi Minh-Ville et la province de Quang Ninh, intensifie la coopération mutuellement bénéfique dans le tourisme, la connectivité en matière de transport, d’éducation, et les échanges culturels, coopère dans la réponse au changement climatique, la recherche et le sauvetage en mer, le traitement humain des pêcheurs, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération en mer.



De son côté, le secrétaire du Comité provincial du PCC du Hainan a déclaré que sa province était prête à renforcer la coopération avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens. Il a souligné que dans les temps à venir, les organes du Hainan collaboreraient étroitement avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour mettre en oeuvre efficacement les perceptions communes atteintes lors de la dernière visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. -VNA