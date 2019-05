Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et Armida Salsiah Alisjahbana, vice-secrétaire générale des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CESAP. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – En marge de la Journée du Vesak des Nations Unies 2019, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu Armida Salsiah Alisjahbana, vice-secrétaire générale des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).



Le Premier ministre a salué la présence et le discours de la vice-secrétaire générale de l’ONU à la Journée du Vesak 2019. Il a également déclaré apprécier son intérêt et son attention pour le Vietnam.



Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam tenait en haute estime le rôle central de l’ONU dans l’élaboration du système juridique international, le maintien de la paix, la prévention des conflits et la résilience aux défis mondiaux. Il a affirmé que l’ONU était l’une des priorités du Vietnam dans sa politique extérieure et l’un de ses premiers partenaires.



Appréciant la coopération entre le Vietnam et l’ONU lors de ces plus de 40 ans, le Premier ministre a salué les assistances des agences onusiennes, dont la CESAP, en faveur du développement socio-économique dans chaque pays et dans les régions. Il a appelé à continuer de promouvoir les programmes de coopération entre la CESAP et le Vietnam, souhaitant que la CESAP continue de donner au Vietnam des conseils en termes d’élaboration et application des politiques de développement socio-économique, de développement des ressources humaines, de maîtrise de l’inflation, de garantie du bien-être social, de réalisation des Objectifs de Développement durable, de résilience aux changements climatiques.



Armida Salsiah Alisjahbana s’est déclarée impressionnée par le développement rapide du Vietnam ces dernières années. Elle a souligné sa volonté de renforcer les relations entre le Vietnam et la CESAP. Elle a également souhaité que le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020, contribue au renforcement des relations entre cette association régionale et la CESAP. -VNA