Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CESAP . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi après-midi 3 juillet à Hanoï Mme Armida Salsiah Alisjahbana, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, également secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) en visite au Vietnam du 3 au 6 juillet.

Saluant l'importance de la visite de Mme Armida Salsiah Alisjahbana, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au rôle des Nations Unies dans la promotion de la coopération multilatérale pour résoudre les problèmes mondiaux, aisni que les contributions importantes de l'ESCAP au développement socio-économique dans la région Asie-Pacifique.



Le Premier ministre a proposé aux Nations Unies, et à l'ESCAP en particulier, de continuer à optimiser leurs atouts pour soutenir les pays membres, dont le Vietnam, dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique.



Mme Armida Salsiah Alisjahbana a salué les réalisations importantes obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique et de reprise durable après l'épidémie de COVID-19. Elle a également mis en avant les efforts et les engagements du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), la résilience au changement climatique, la transition énergétique juste, la transition numérique, etc.



Elle s'est déclarée convaincue que le Vietnam remplirait ses objectifs de développement socio-économique et deviendrait un modèle à suivre pour de nombreux autres pays. L'ESCAP et les organisations des Nations Unies sont prêtes à soutenir Hanoï dans la mise en oeuvre de ses objectifs de développement socio-économique, notamment la mise en œuvre des ODD, la transition énergétique juste, la résilience au changement climatique et la transition numérique.



En ce qui concerne la situation mondiale actuelle, les deux parties ont partagé des préoccupations concernant les impacts négatifs des défis mondiaux tels que les conflits, le changement climatique, l'inflation...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé une approche globale et pour toute la population pour assurer l'équité et la justice.



La secrétaire générale adjointe des Nations Unies a également souligné l'importance de la coopération internationale et d'une approche gouvernementale pour faire face à ces défis. -VNA