Hanoï, 2 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 2 février au gouvernement, aux ministères, aux secteurs et aux localités de stimuler la production et le commerce, de faire face aux difficultés auxquelles les entreprises et les habitants confrontés ce mois-ci pour parvenir à un développement socio-économique rapide et durable.

Lors de la téléconférence mensuelle du gouvernement avec les localités. Photo : VNA



Présidant la téléconférence mensuelle du gouvernement avec les localités, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que depuis le début de cette année, le gouvernement a suivi les conclusions du Comité central du Parti, les Résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement et les orientations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur le développement socio-économique de 2023. Les ministères, les agences et les localités ont également exécuté de manière drastique les tâches qui leur étaient assignées.

En janvier, la situation macro-économique était globalement stable. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,52 % sur un mois et de 4,89 % sur un an.

Photo : VNA

Au 17 janvier, la croissance du crédit a atteint 0,65 % par rapport à la fin de l'année dernière, répondant à la demande du public avant et pendant le Nouvel An lunaire (Têt). La collecte du budget de l'État a atteint 11,3% de l'estimation pour l'année, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) nouvellement enregistrés ont triplé le chiffre de la période correspondante l'année dernière pour atteindre 1,2 milliard de dollars. L'excédent commercial était estimé à 3,6 milliards de dollars.



La défense, la sécurité sont assurées tandis que les activités extérieures sont renforcées. La production et le commerce étaient sur la voie de la reprise grâce à une forte demande pendant le Têt.

Pas moins de 80,8 billions de dongs (3,51 milliards de dollars) pour le développement socio-économique ont été déboursés fin janvier.-

Concernant le décaissement des capitaux d'investissement publics au cours des 13 derniers mois, le ministère des Finances a estimé qu'au 31 janvier, il avait atteint 92,97 % du plan du Premier ministre. Cependant, le montant absolu décaissé au cours des 13 derniers mois a augmenté d'environ 23 % en variation annuelle. - VNA