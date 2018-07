Île de Phu Quoc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une réunion du Comité national de pilotage de l’édification d’unités administratives et économiques spéciales a eu lieu l’après-midi du 10 juillet, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



La réunion avait pour objet d’étudier les idées du Bureau politique, des cadres vétérans, des députés de l’Assemblée nationale, des spécialistes de divers domaines et des citoyens sur ce sujet, afin d’avancer des solutions appropriées pour construire des unités administratives et économiques spéciales, conformément à la Constitution, aux résolutions du Parti et aux lois cohérentes. -VNA