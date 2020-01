Le PM présente des cadeaux du Têt à des personnes démunies à Can Tho (Photo: VNA)



Can Tho, 13 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présenté des cadeaux à des bénéficiaires des politiques d’assistance sociale, à des ménages pauvres et à des travailleurs dans le besoin dans la ville de Can Tho (delta du Mékong), le 13 janvier avant le Tet traditionnel.Il a affirmé que le Parti et l'État ont toujours prêté attention à la classe ouvrière, aux familles bénéficiaires des politiques d’assistance sociale et aux ménages nécessiteux à profiter d'un Tet joyeux.Le Premier ministre a demandé aux autorités locales à tous les niveaux de faire plus pour que chaque famille de la localité organise un festival du Nouvel An lunaire (Tet) heureux et sûr.À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu visite à la famille de la blessée Huynh Thi Kieng dans la ville de Can Tho et a offert des cadeaux.Le même jour également, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé à un programme d’offre de cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques d’assistance sociale, aux pauvres, aux victimes de l'agent orange/dioxine et aux travailleurs dans le besoin à l'occasion du Têt dans la province septentrionale de Hai Duong.Le programme a été organisé par le Comité central du Front de la patrie du Vietnam, la Confédération générale du travail du Vietnam, la Société de la Croix-Rouge du Vietnam en collaboration avec le Comité provincial du Parti, le Conseil du peuple et le Comité du peuple.Au cours du programme, un total de 350 cadeaux ont été présentés aux familles bénéficiaires des politiques d’assistance sociale, aux pauvres, aux victimes de l'agent orange/dioxine et aux travailleurs dans le besoin.À cette occasion, Pham Binh Minh a visité et présenté des cadeaux du Têt aux mères héroïques vietnamiennes Nguyen Thi My et Pham Thi Ken dans le quartier de Thach Khoi, ville de Hai Duong. -VNA