Hanoï, 26 juillet (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a appelé lundi, 26 juillet à Hanoi, les Inspections gouvernementales de son pays et du Laos à promouvoir une coopération bilatérale.

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-Premier ministre et inspecteur général du gouvernement du Laos, Bunthoong Chitmany. Photo : VNA



Recevant le vice-Premier ministre et inspecteur général du gouvernement du Laos, Bunthoong Chitmany, en visite de travail au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que Hanoi attache de l'importance au travail de l'inspection, au règlement des plaintes et des dénonciations, à la prévention et à la lutte contre la corruption et à d’autres phénomènes négatifs.



D'autre part, il a réaffirmé sa solidarité avec le peuple laotien pour les effets de l'effondrement du barrage hydroélectrique dans la province d’Attapeu, et a annoncé que le Vietnam a offert une aide financière de 200.000 dollars au Laos pour surmonter les conséquences de la catastrophe.



Pour sa part, Bunthoong Chitmany a remercié les dirigeants du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens pour leur aide à temps au peuple laotien pour surmonter des conséquences de l'effondrement du barrage hydroélectrique.

Il a également apprécié le soutien de l'Inspection gouvernementale du Vietnam à son homologue laotien, en particulier dans la formation du personnel en affirmant que Vientiane s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, dont ceux vietnamiens.

Le même jour, une délégation de l’Inspection gouvernementale du Vietnam conduite par l’inspecteur général Lê Minh Khai a eu un entretien avec celle du Laos, dirigée par Bunthoong Chitmany.

Panorama de l'entretien entre les deux Inspections gouvernementales du Vietnam et du Laos. Photo : VNA

Les deux parties ont échangé des expériences des deux organes dans la direction du travail d’inspection, le règlement des plaintes et des dénonciations et la prévention, la lutte contre la corruption ces derniers temps ainsi que les tâches dans l’avenir.

Elles ont hautement apprécié les résultats de coopération ces derniers temps, et affirmé continuer le renforcement des relations d’amitié et de coopération bilatérale.

Les hôtes et invités ont également discuté du mode de coordination de l’organisation des cours de formations sur le travail d’inspection au Vietnam pour les cadres de l’Inspection gouvernemental laotien en 2018 et 2019. - VNA