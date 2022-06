Hà Tinh (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé samedi 11 juin avec la permanence du comité du Parti de la province de Hà Tinh (Centre) sur la situation du développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité et le travail d’édification du Parti et du système politique depuis le début du mandat 2020-2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec la permanence du comité du Parti de la province de Hà Tinh. Photo : VNA

Lors de la séance de travail, la province de Ha Tinh a proposé au gouvernement 11 contenus, notamment l’arrêt du projet d’extraction et de triage du minerai de fer de la mine de Thach Khe après 11 ans de suspension, l’expansion de la zone économique de Vung Ang, l’élargissement du poste-frontière international de Câu Treo et la modernisation de certaines routes et d’ouvrages d’irrigation dans la province.

Le chef du gouvernement a recommandé à la province de Hà Tinh de promouvoir ses belles traditions historiques et culturelles, son esprit d’autonomie et de résilience basé sur l’innovation et la créativité, de réorienter son modèle de croissance vers le développement durable et la croissance verte, et de développer l’économie circulaire et l’économie numérique.

Hà Tinh devrait se concentrer sur l’attraction des investissements, l’augmentation du taux d’occupation dans ses zones et clusters industriels, transformer la zone économique de Vung Ang en une zone économique multifonctionnelle.

La priorité devrait être accordée à la diversification des ressources, au perfectionnement des mécanismes et politiques, à la protection de l’environnement, à la promotion du développement rapide et durable avec 3 piliers : industrie manufacturière et auxiliaire, centre logistique et services portuaires et développement des services et du commerce.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales d’accélérer la vaccination anti-Covid-19 des enfants pour qu’ils puissent aller à l’école lors de la prochaine année scolaire. Il importe de s’adapter en toute sécurité et en toute flexibilité à l’épidémie et de bien la contrôler pour relancer le développement socio-économique.

Il a également demandé à la province de Hà Tinh de restructurer son agriculture afin d’accélérer et de pérenniser son développement, de promouvoir l’économie numérique et le tourisme, à fortiori le tourisme maritime et écologique. – VNA