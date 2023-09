San Francisco (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu mardi matin, 18 septembre (heure locale), à l'Université de San Francisco, à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les professeurs et étudiants de l'Université de San Francisco. Photo : VNA

Selon le Premier ministre, la Déclaration commune des dirigeants vietnamien et américain a souligné la coopération en matière d'éducation et de formation comme l'un des axes des relations bilatérales, en particulier dans la formation de ressources humaines de haute qualité, aidant ainsi le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement.

Dans les relations bilatérales, la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le domaine de l'éducation a connu ces dernières années de nombreux développements forts, notamment la contribution de l'Université de l'Université de San Francisco. Il existe actuellement environ 50 programmes de formation conjoints entre les établissements d'enseignement supérieur vietnamiens et américains.

Le Vietnam souhaite établir des partenariats avec les établissements d'enseignement et de formation américains, notamment avec l'Université de San Francisco, qui a une longue histoire et une réputation dans le monde entier. Le Premier ministre souhaite que les relations de coopération entre l'Université de San Francisco et le Vietnam continuent se développeront davantage, sous des formes plus diverses et plus étendues, plus efficaces et substantielles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole à l'Université de San Francisco. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à cette Université d’augmenter le nombre de bourses d’études accordées aux étudiants vietnamiens désireux de faire leurs études dans de nouveaux domaines tels que l’innovation, la transformation numérique, la transformation verte, l’économie circulaire et l’économie du partage....

Lors de sa discussion avec le recteur de l’Université de San Francisco, le Père Paul J. Fitzgerald concernant les contributions des religions à l'histoire du Vietnam, le Premier ministre vietnamien a souligné que Hanoi respectait et garantissait dans les faits le droit à la liberté de croyance et de religion, et favorisait les activités des organisations religieuses qui se conforment à la loi vietnamienne.

Selon le recteur de l’Université de San Francisco, le Père Paul J. Fitzgerald, jusqu'à présent, le nombre d'étudiants vietnamiens se classe au troisième rang parmi les étudiants internationaux de l'Université, avec environ 80 étudiants (après la Chine et l'Inde). Le recteur Paul J. Fitzgerald estime que les étudiants vietnamiens sont très intelligents et travailleurs.

L'Université de San Francisco est une université privée jésuite et catholique, située dans la ville de San Francisco en Californie. Fondée en 1855, elle compte aujourd'hui près de 10.000 étudiants. Son campus s'étend sur 20,63 hectares et se situe sur la colline de Lone Mountain, entre le presidio et le Golden Gate Park. - VNA