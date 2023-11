Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le dirigeant du groupe Hayat Holding. Photo: VNA



Ankara (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Turquie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 novembre les dirigeants de deux groupes turcs Hayat Holding et Turkish Airlines.

Le dirigeant du groupe Hayat Holding a apprécié le climat d'investissement au Vietnam et émis son souhait que le Vietnam continue de renforcer la lutte contre la contrefaçon, les produits de mauvaise qualité, la contrebande et la fraude commerciale afin de permettre aux produits de haute qualité de Hayat Holding de mieux servir les consommateurs vietnamiens.



Pham Minh Chinh a proposé à Hayat Holding de continuer de rechercher et de coopérer avec des partenaires vietnamiens potentiels pour développer davantage ses atouts au Vietnam. Il a également émis son espoir que le Groupe servirait de passerelle pour encourager les investisseurs potentiels à mener des affaires au Vietnam et aiderait les entreprises vietnamiennes à participer profondément à la chaîne de production régionale et mondiale.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le chef de Turkish Airlines . Photo: VNA

Lors de la rencontre avec le chef du gouvernement vietnamien, le chef de Turkish Airlines a déclaré que son groupe exploitait deux liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Istanbul, avant de souhaiter continuer à élargir davantage la coopération avec le Vietnam, dans le transport de passagers, de marchandises et dans d'autres domaines de l'aviation.

Pour sa part, Pham Minh Chinh a apprécié l'efficacité des activités de Turkish Airlines, qui contribuent au développement du transport aérien et de l'industrie du tourisme en Turquie ces derniers temps. Il a également salué la signature de la coopération entre Turkish Airlines et Vietnam Airlines à cette occasion. -VNA