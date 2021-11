Paris (VNA) - La direction de l'Association d'Amitié France-Vietnam (AAFV) dirigée par M. Gérard Daviot, président de l'Association, est venue saluer vendredi après-midi, 5 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en France.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l'Association d'Amitié France-Vietnam. Photo : VNA

Le président Gérard Daviot a informé son interlocuteur des activités de l'AAFV depuis sa création et sa participation au soutien du Vietnam dans la lutte pour l'indépendance d’hier ainsi que dans l’œuvre actuelle de construction et défense nationale.

Le président Gérard Daviot a déclaré que l'AAFV a continué et continue de déployer de nombreuses activités d'amitié et de solidarité avec le Vietnam, affirmant que dans les temps à venir, l'Association va promouvoir diverses activités avec le Vietnam, notamment l’aide pour les victimes de l'Agent d'orange et l’ accompagnement du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, la réponse au changement climatique, la formation des ressources humaines pour le développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'AAFV pour son 60e anniversaire et hautement apprécié le rôle clé de l'AAFV dans les associations de solidarité et de coopération entre la France et le Vietnam.

Le chef du gouvernement a remercié des générations de dirigeants et de membres de l'AAFV pour leurs nombreuses contributions à soutenir, unir et aider le Vietnam au cours des dernières décennies. Le peuple vietnamien n'oublie jamais ces sentiments et aides précieuses. Le Premier ministre a affirmé qu'il soutient toujours les projets et les activités de l'Association pour le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh estime que l'Association d'amitié France - Vietnam continuera à promouvoir son rôle actif et apportera des contributions plus concrètes pour renforcer le partenariat stratégique Vietnam - France et la coopération entre les gouvernements et les peuples des deux pays.- VNA