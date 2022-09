Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre, président du Bureau du Premier ministre du Laos, Alounxai Sounnalath. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 septembre à Hanoï le ministre, président du Bureau du Premier ministre du Laos, Alounxai Sounnalath, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam partageait et était prêt à coopérer activement et à soutenir le Laos pour gérer les problèmes socio-économiques posés dans le contexte plein des défis, avec les évolutions compliquées, imprévisibles.

Au cours des huit premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 950 millions de dollars, en hausse de 24 % sur un an. La somme d’assistance totale accordée par le gouvernement du Vietnam au gouvernement du Laos en 2022 est de 733 milliards de dongs, entièrement allouée à la formation et aux programmes et projets.

Le Premier ministre a suggéré que, dans les temps à venir, le Bureau du Premier ministre du Laos et le Bureau du gouvernement du Vietnam mettent effectivement en œuvre le protocole d'accord sur le plan de coopération pour la période 2022-2023. Les deux parties continuent de se coordonner activement pour résoudre les difficultés et les obstacles, promouvoir des projets de coopération conclus entre les deux pays, notamment le projet d'investissement pour développer le port de Vung Ang afin que le Laos ait bientôt un chemin vers la mer et le projet de l'aéroport de Nong Khang.

Le Premier ministre a proposé de créer les conditions pour que les entreprises vietnamiennes viennent au Laos et attirent davantage d'entreprises laotiennes au Vietnam, en particulier dans le secteur agricole. Le Vietnam continue d'envisager d'acheter de l'électricité du Laos, a-t-il affirmé.

Alounxai Sounnalath a déclaré qu'il mettrait activement en œuvre les instructions et les accords signés entre les hauts dirigeants des deux pays, contribuant à promouvoir l'amitié et la solidarité particulières cultivées par les dirigeants des deux parties. - VNA