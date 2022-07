Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi 30 juillet à Hanoi un débat sur le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, la garantie des grands équilibres de l’économie, la promotion d’une reprise rapide et le développement durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du débat sur la gestion macroéconomique, à Hanoi, le 30 juillet. Photo: VNA

L’épidémie de Covid-19 sévit depuis plus de deux ans dans le monde, mais le Vietnam a réussi à la juguler sur son territoire, a déclaré Pham Minh Chinh devant les les responsables des ministères, des experts, scientifiques et représentants d’organisations internationales au Vietnam.L’épidémie a eu des répercussions négatives sur le pays, dont l’économie est très ouverte et les importations sont importantes, et dont la capacité de résilience aux chocs extérieurs reste limitée, a-t-il reconnu.Cependant, a poursuivi le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’inflation reste sous contrôle, le PIB s’est accru de 6,42% au cours du premier semestre et la croissance du 3e trimestre devrait être plus élevée que celle du 2e trimestre.